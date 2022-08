Zoveel slachtoffers van mensenhandel dat hulporganisatie het niet meer kan bolwerken: “Zonder hulp moeten we de boeken sluiten”

Er werden de laatste weken in ons land zoveel slachtoffers van mensenhandel ontdekt dat hulporganisatie Payoke de toevloed niet meer aankan.

Onder andere op een werf van Borealis werden heel wat arbeiders gevonden die uitgebuit werden. “Er zijn nu al 55 erkende slachtoffers, wat ons ongeveer 85.000 euro per maand kost. Binnenkort zullen er nog eens 52 erkend worden. Maar daar hebben wij helemaal niet de budgetten voor”, zegt directeur Klaus Vanhoutte. “Zonder hulp moeten we eind dit jaar de boeken sluiten. Er is dringend nood aan een oplossing.”

Normaal kijkt Payoke voor hulp richting Vlaanderen. “Maar daar werd ons meegedeeld dat Vlaanderen niet verantwoordelijk is voor de opvang van de slachtoffers.”

Minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) is zich bewust van de bijzondere situatie en begrijpt de hulpkreet. Ze zal daarom begin september een voorstel doen aan de Vlaamse regering. (nba)