Hilde Crevits (CD&V) voorziet extra geld voor wie zich omschoolt tot zorgkundige

Revalidatiecentra, rusthuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen of initiatieven voor beschut wonen, allemaal hebben ze een hoge nood aan verpleeg- en zorgkundigen. Crevits wil dat tekort aan personeel aanpakken. “Het succesvolle project #kiesvoordezorg geeft mensen een mooie kans om zich te heroriënteren”, zegt de minister. “Daarom hebben we beslist om extra trajecten te financieren.” De Vlaamse overheid betaalt werknemers uit andere sectoren die een nieuwe carrière als zorgkundige overwegen, om voltijds een opleidingstraject te volgen in de zorgsector en daar nadien meteen aan de slag te gaan. (hca)