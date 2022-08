Vastgoedkantoren discrimineren minder dan particuliere verkopers, zeker als er veel vrouwen in dienst zijn

Twee jaar geleden was er in de Vlaamse regering nog grote politieke heibel over, maar intussen zijn in verschillende Vlaamse steden al negen praktijktesten gebeurd om discriminatie op de woning- en arbeidsmarkt in kaart te brengen. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Gelijke Kansen, Bart Somers (Open VLD), op een parlementaire vraag van Guy D’haeseleer (Vlaams Belang).

“Correspondentietesten” heten zulke testen officieel, omdat “praktijktesten” politiek te gevoelig zijn. Voor de woningmarkt stuurden onderzoekers schriftelijk twee identieke verzoeken om een huurwoning te bezichtigen, één met een Marokkaanse naam en één met een Vlaamse naam. Na negen testen levert dat enkele interessante conclusies op.

Zo discrimineren vastgoedmakelaars opvallend minder dan eigenaars die hun woning rechtstreeks verhuren. “Dat komt omdat de vastgoedsector de voorbije jaren in actie is geschoten met opleidingen, nieuwsbrieven en brochures over antidiscriminatie”, zegt socioloog Pieter-Paul Verhaeghe (VUB), die de testen heeft geleid. “Dat werpt nu zijn vruchten af. Dat is ook een van de redenen waarom we de discriminatie bij makelaars zien dalen in de steden waar we de onderzoeken enkele jaren later een tweede keer doen.”

En dan zijn er binnen de vastgoedsector zelf ook nog eens grote verschillen. Zo daalt de discriminatie naarmate het kantoor groter is én er meer vrouwen in dienst zijn. “Vrouwen hebben over het algemeen minder vooroordelen dan mannen”, verklaart Verhaeghe dat verschil. “Wat de grootte van het kantoor betreft: grote organisaties zijn over het algemeen professioneler en hebben striktere afspraken rond discriminatie.”

Ook bij de particuliere verhuurders zijn er onderlinge verschillen. Zo is er opvallend minder discriminatie in steden met een hoger percentage etnische minderheden. Uitschieters in slechte zin zijn Bergen en Hasselt, waar respectievelijk 73 en 72 procent van de kandidaat-huurders met een Marokkaanse naam geen uitnodiging voor een plaatsbezoek kreeg. In Sint-Niklaas was dat 62 procent, in Aalst 47 procent en Mechelen 45 procent. In Gent daalde de discriminatie bij een tweede test bij particuliere verhuurders van 47 naar 21 procent. “Het feit dat die praktijktests bestaan, heeft daar zeker toe bijgedragen”, zegt Pieter-Paul Verhaeghe. “Verhuurders gaan twee keer nadenken.”

Minister Somers zelf hoopt dat nog meer steden en gemeenten dergelijke testen zullen doen. “De Vlaamse overheid gaat zelf ook correspondentietesten gebruiken om het eigen aanwervingsbeleid te verbeteren”, aldus nog Somers.