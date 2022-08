Donald Trump wil “onafhankelijk onderzoek” naar huiszoeking door FBI, oud-president hield “300 vertrouwelijke documenten achter”

De Amerikaanse oud-president Donald Trump wil dat een onafhankelijke controleur wordt aangesteld in het onderzoek naar materiaal dat in beslag is genomen bij de huiszoeking in Mar-a-Lago. Zijn advocaten hebben daartoe maandag een klacht ingediend bij een federale rechtbank in Florida.

De advocaten van Trump willen dat de onafhankelijke controleur toegang krijgt tot de documenten die twee weken geleden werden meegenomen tijdens de opzienbarende operatie in zijn resort Mar-a-Lago in Florida. Tot die tijd zou het onderzoek stopgezet moeten worden, zo blijkt uit de klacht van de advocaten van de vroegere president.

De advocaten van Trump argumenteren dat een onafhankelijk controleur zou moeten nagaan of deze documenten beschermd worden onder het presidentiële privilege om bepaalde informatie geheim te houden. Daarvoor biedt het onderzoek tot dusver te weinig garanties, menen ze.

“300 vertrouwelijke documenten achtergehouden”

Trumps resort Mar-a-Lago werd op 8 augustus onderzocht in een onderzoek naar vertrouwelijke documenten die de oud-president zou hebben meegenomen uit het Witte Huis. De veiligheidsdienst FBI heeft toen als topgeheim bestempelde documenten gevonden en in beslag genomen. Topgeheim materiaal wordt doorgaans bewaard in speciale overheidsfaciliteiten omdat de openbaarmaking ervan de nationale veiligheid ernstig kan aantasten.

Volgens de krant The New York Times hield de gewezen president in totaal meer dan 300 vertrouwelijke documenten achter in Mar-a-Lago. Daarbij bevonden zich stukken van de nationale veiligheidsdienst FBI en van de inlichtingendiensten CIA en NSA.

De eerste 150 documenten werden begin dit jaar opgevorderd door het Amerikaans Nationaal Archief. Werknemers van Trump overhandigden in juni nog een tweede reeks documenten aan het ministerie van Justitie. Ten slotte werd een derde serie documenten eerder deze maand bij de huiszoeking in Mar-a-Lago in beslag genomen.

De huiszoeking bij Trump heeft veel opzien gebaard in de Verenigde Staten. Zijn aanhang beschuldigt het ministerie van Justitie ervan dat het de oud-president om politieke redenen in het vizier neemt.