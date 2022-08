Celstraf dreigt voor rapper Fetty Wap na bekentenis van drugshandel

De 31-jarige Fetty Wap, echte naam William Maxwell, pleitte schuldig aan medeplichtigheid bij de distributie en het bezit van cocaïne in de federale rechtbank van Central Islip op Long Island, het eiland ten oosten van de stad New York. Door de bekentenis vermijdt de rapper een proces en een nog zwaardere gevangenisstraf. Het neemt niet weg dat hem een jarenlange celstraf boven het hoofd hangt. Over de strafmaat wordt later beslist.

Fetty Wap, echte naam William Maxwell, werd in oktober samen met vijf anderen opgepakt. Ze werden ervan beschuldigd meer dan 100 kilogram drugs te hebben gedistribueerd en verkocht in Long Island en New Jersey van juni 2019 tot juni 2020. Bij huiszoekingen namen de ordediensten bijna 1,5 miljard dollar, 16 kilogram cocaïne, twee kilogram heroïne, talrijke fentanylpillen en verscheidene wapens in beslag.

Fetty Wap werd in 2015 wereldwijd bekend met zijn hit ‘Trap Queen’ en zijn debuutalbum ‘Fetty Wap’.