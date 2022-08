Minister van Onderwijs Ben Weyts ziet “perverse” oorzaak van lerarentekort: “Beperk werkloosheidsuitkering in de tijd”

De fundamentele oorzaak van het lerarentekort is het gebrek aan werknemers in het algemeen. Voor veel mensen is het nog altijd interessanter om niet actief te zijn dan om te gaan werken. Dat hekelt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dinsdag. Hij vindt het dringend tijd om de werkloosheidsuitkering te beperken in tijd. “Zolang dat niet gebeurt, zal het onderwijs gedoemd zijn om de concurrentieslag aan te gaan met andere sectoren”, zegt hij.

Het gebrek aan personeel, niet alleen in het onderwijs maar ook bij andere sectoren zoals de zorg, bij de politie of in de supermarkten, heeft te maken met een te lage activiteitsgraad, aldus Weyts. Daarom vissen verschillende sectoren in elkaars vijver.

“Als ik het initiatief neem om in het kleuteronderwijs 550 extra kinderverzorgers aan te werven, komen die mensen niet van het leger inactieven. Het zijn mensen die bijvoorbeeld werken in de zelfstandige kinderopvang en dan concurreert het onderwijs met welzijn”, stelt de minister. “Dat is een pervers effect.”

Aangezien het onderwijs op die manier niet zelf de basisoorzaak van het lerarentekort kan aanpakken, moet dat gebeuren door aan de onderwijskwaliteit te werken, zegt Weyts nog. Door de lat hoger te leggen en de waardering voor het onderwijs en de leerkrachten op te krikken, wordt volgens Weyts al een deel van het probleem opgelost.