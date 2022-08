Les op woensdagnamiddag? “Tijd om heilige huisjes te slopen tegen lerarentekort”, zegt OVSG

De manier waarop scholen zich organiseren, moet flexibeler kunnen, op basis van de specifieke noden van die school, vindt Cools, zeker in tijden van lerarentekorten.

Zaken als co-teaching, waarbij twee leerkrachten samen voor de klas staan, raken steeds meer ingeburgerd, maar het mag voor OVSG nog wat verder gaan. “In een basisschool met bijvoorbeeld drie klassen van het vijfde leerjaar geeft nu telkens de leerkracht Frans aan zijn of haar klas”, verklaart ze. “Waarom verdelen we de leerlingen uit die klassen niet in drie niveaugroepen en zetten we niet de leerkracht die wat minder zelfvertrouwen heeft bij het geven van Frans bij de groep met het laagste niveau en de leraar die net heel graag Frans geeft bij de hoogste niveaugroep?”

De OVSG-topvrouw merkt op dat scholen creatieve oplossingen zoeken voor het lerarentekort, bijvoorbeeld door lesgeven in de klas te combineren met afstandsonderwijs of de dagen anders in te delen. “We werken nu met standaarddagen, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16 uur, met woensdagnamiddag vrij. Scholen zouden ook kunnen beslissen om bijvoorbeeld woensdagnamiddag les te geven om toch alle vakken te kunnen geven”, verklaart ze. “Laat scholen beslissen om bijvoorbeeld tieners ook les te laten volgen op woensdagnamiddag en hen op andere dagen later te laten starten of vroeger te stoppen.”

“Directies krijgen veel regels opgelegd. Zo krijgen ze verschillende gekleurde middelen, waarbij duidelijk vermeld wordt waarvoor ze die mogen inzetten. Scholen moeten de vrijheid krijgen om die middelen gericht te gebruiken. Geef hen de ruimte en het vertrouwen om zelf te beslissen wat ze ermee doen, afhankelijk van hun noden”, stelt Cools nog.

Om dat te kunnen doen, moeten er natuurlijk heel wat heilige huisjes in het onderwijs gesloopt worden, erkent ze. De OVSG-topvrouw pleit opnieuw voor een schoolopdracht, waarin zaken als opleidingsdagen, voorbereidingen en overlegmomenten structureel zijn ingebouwd. “Leerkrachten vinden dat meestal fijn, omdat ze dan meer ruimte krijgen om samen te werken met collega’s en het gevoel hebben er niet alleen voor te staan”, verzekert Cools.

Dit schooljaar start een proefproject waarin scholen de mogelijkheid krijgen om de bestaande regelgeving even te negeren om andere concepten in de praktijk uit te testen in de strijd tegen het lerarentekort. Cools wil echter niet wachten tot de resultaten van dat project bekend zijn om het verder uit te rollen. Het is volgens haar nu de tijd om te handelen om het lerarentekort op lange termijn aan te pakken. “Het brandt nu dus we proberen de brand te blussen met crisismanagement, maar we moeten dringend oplossingen vinden voor op de lange termijn. Daarvoor missen we een engagement, niet alleen van de politiek maar van alle betrokken partijen.”