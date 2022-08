Virale beelden na Engelse topper: Man United-coach Ten Hag dwingt tv-zender tot excuses, Ronaldo negeert kritisch Liverpool-icoon

LEES OOK. Manchester United leeft nog na zege en hoopgevende prestatie tegen teleurstellend Liverpool, Ronaldo krijgt amper vijf minuutjes

In zijn enthousiasme en trots gebruikte de Nederlander het ‘F-woord’, wat bij de presentator van dienst tot behoorlijk wat consternatie leidde. De interviewer haastte zich te zeggen dat het een vertaalfoutje van Ten Hag moest zijn, en verontschuldigde zich direct bij de tv-kijkers. Roy Keane, Jamie Carragher en Gary Neville, ook te zien in de uitzending, konden er wel om lachen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ten Hag legde verder uit hoe belangrijk de eerste driepunter van Manchester United was. “Het gaat allemaal om mentaliteit en inzet”, zei hij bij Sky Sports. “In deze wedstrijd hebben we ‘spirit’ getoond. Als we hard werken komt ook onze kwaliteit naar boven en dan zie je hoe goed we kunnen voetballen. Ik wilde dat de jongens een andere mentaliteit toonden dan in de vorige duels en dat hebben ze gedaan. Dat stemt mij tot tevredenheid. Maar we kunnen en we moeten nog veel beter. We kunnen allemaal praten wat we willen over Manchester United, maar we moeten handelen. En dat hebben we tegen Liverpool gedaan.”

Overigens zorgde Cristiano Ronaldo, die op de bank startte, ook al voor opvallende beelden bij Sky Sports. Hij ging tijdens de live-uitzending United-legenden Roy Keane en Gary Neville groeten terwijl er net gediscussieerd werd over de toekomst van de Portugees. Daarbij negeerde Ronaldo op zeer opvallende wijze Jamie Carragher, het Liverpool-icoon dat de voorbije weken uiterst kritisch was over de “negatieve houding” van CR7 (die weg wil bij United).