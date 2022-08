Dries Mertens blikt terug op (pijnlijk) afscheid bij Napoli: “Mijn vrouw heeft gehuild”

Mertens wilde boter bij de vis, als clubicoon. Maar dat was zonder voorzitter Aurelio De Laurentiis gerekend. Die wilde de loonkosten drukken en liet enkele (dure) vaste waarden vertrekken. Naast Mertens vertrokken namelijk ook onder anderen Lorenzo Insigne (Toronto FC) en Kalidou Koulibaly (Chelsea). Onze landgenoot is niet bitter, maar had het toch liever anders gezien.

“We zullen nog vaak terugkomen omdat het toch een beetje onze thuis is geworden”, aldus ‘Ciro’ in zijn eerste Italiaanse interview sinds zijn vertrek. “Mijn vrouw heeft wel gehuild omdat we ons huis moesten verlaten. Vertrekken was dus moeilijk. Daarom hebben we ook besloten om het te houden. We gaan proberen er nog zo veel mogelijk te zijn. Het zijn dan ook negen prachtige jaren geweest, waarbij we bijzondere mensen hebben ontmoet. Daarvoor kan ik je alleen maar dankbaar zijn.”

“Het had anders kunnen aflopen,” gaat Mertens door. “De club had de gesprekken eerder kunnen opstarten, maar ik hoop dat hier lessen uit getrokken worden zodat de club nog groter kan worden. Ik zal altijd de eerste fan zijn van de Azzurri. Ik heb de wedstrijd tegen Monza (4-0 winst, red.) gezien en ik moet zeggen dat het niveau erg hoog ligt. Ik ben blij dat de spelers enthousiast zijn. Ze zijn sterk, jong en bereid om te winnen. Ik hoop dat ze blijven groeien”.

© AFP

Intussen houdt Mertens nog contact met enkele van zijn ex-ploegmakkers. “Ik hoor Lorenzo (Insigne, red.) heel vaak. Het gaat goed met hem en hij is gelukkig. Ik ben blij voor hem want na een lange tijd in Napels vond hij een nieuw avontuur. Onze tijd bij Napoli zal altijd speciaal zijn, net als Napels zelf en hoe onze ploeg presteerde. Mijn mooiste doelpunt? Dat tegen Genoa (2-3 op 25 oktober 2017, red.). Toen heb ik laten zien dat ik ook met een linkervoet kan scoren”.

Intussen is het Belgische aandeel in de Serie A flink gestegen, ondanks het vertrek van Mertens. “Romelu Lukaku heeft al laten zien dat hij erg sterk is en dat doet hij nu opnieuw in zijn tweede periode bij Inter. Charles De Ketelaere is heel sterk, net als Divock Origi. Het is leuk om zoveel landgenoten in Italië te zien.”