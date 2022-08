Bijna helft van Europa getroffen door droogte

Volgens het rapport had op 10 augustus 47 procent van het Europese grondgebied een waarschuwingsniveau voor droogte bereikt. Voor 17 procent van de onderzochte regio’s geldt het alarmniveau, waarbij de vegetatie en gewassen ernstig zijn verzwakt door een gebrek aan water.

Volgens het rapport verslechteren de omstandigheden vooral in de regio’s die in het voorjaar van 2022 al met droogte te maken kregen, zoals Noord-Italië, het zuidoosten van Frankrijk en sommige gebieden in Hongarije en Roemenië.

De regenval van midden augustus kan de toestand hebben verbeterd, maar “in sommige regio’s veroorzaakten de daarmee gepaard gaande onweersbuien schade en verliezen, wat de gunstige effecten van de neerslag wellicht beperkt”.

De onderzoekers verwachten bovendien dat het nog tot november warmer en droger dan normaal zal zijn in het gebied aan het westen van de Middellandse Zee. Delen van Spanje en Portugal zullen wellicht tot dan met waarschuwingsniveaus voor droogte geconfronteerd worden.

In het grootste deel van Europa worden wel weer “bijna normale omstandigheden” verwacht van augustus tot oktober. “Dat is misschien niet genoeg om het gecumuleerde (neerslag)tekort van meer dan zes maanden volledig te boven te komen, maar het zal de kritieke omstandigheden in veel gebieden verlichten”, klinkt het.

De droogte heeft ook de oogst van de zomergewassen aanzienlijk verminderd. Mais, sojabonen en zonnebloemen zijn het zwaarst getroffen, stellen de onderzoekers.