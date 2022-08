Hevige brand legt carport in de as: “Ik werd wakker door het geroep van mijn vriend”

In de Verse Vaartstraat in Koolkerke is dinsdagochtend vroeg een carport volledig in vlammen opgegaan. De bewoners merkten de brand snel op, waardoor de brandweer snel in actie kon komen. Daardoor bleven de omliggende woningen gevrijwaard van het vuur.

De carport en auto die erin stond, zijn volledig verwoest. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. “We zijn volop bezig met het onderzoek”, zegt Lien Depoorter van politiezone Brugge.

De eigenares van de carport werd dinsdagochtend wel heel bang wakker. “Het was rond 6.15 uur dat ik plots het geroep van mijn vriend hoorde. Hij merkte dat onze carport vuur had gevat”, zegt ze. De eigenares heeft geen idee hoe zoveel vuur kon ontstaan. “Het is nog onduidelijk, we wachten nu op het onderzoek van de politie.”

Schade binnenshuis

De carport is volledig verwoest, binnenshuis valt de schade gelukkig mee. “Er zijn wat ramen gesprongen en er is een klein beetje rookschade bij de kamers die grensden aan de carport.” Voorlopig zijn de bewoners nog wat in shock. “We zijn heel hard geschrokken van wat gebeurd is. Het voornaamste is dat niemand gewond raakte”, besluit de bewoonster.