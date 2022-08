9-jarig meisje gedood bij schietpartij in Liverpool, ook man en vrouw gewond

Bij een schietpartij in Liverpool is maandagavond een 9-jarig meisje om het leven gekomen. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC.

Een ongeïdentificeerde man loste maandag omstreeks 22 uur een schot met een vuurwapen in een huis in het noordoosten van de stad. Het meisje werd geraakt in de borst en overleed in het ziekenhuis. Ook een andere man raakte gewond na verschillende schoten, en een vrouw werd geraakt in de hand.

De dader is nog op de vlucht, de politie heeft de omgeving afgesloten en speurt de man actief op.