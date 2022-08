Hoofdrolspelers komen stevig ten val tijdens voorstelling van musical ‘Mamma mia’

Het is de schrik van elke bruidegom: op het trouwkleed trappen en een valpartij veroorzaken. Zondag gebeurde het effectief in de Antwerpse Stadsschouwburg, tijdens de Abba-musical Mamma Mia!. Aan het einde van de voorstelling moet Sky (Dorian Liveyns) zijn vriendin Sophie (Helle Vanderheyden) in zijn armen wegdragen maar hij raakte met zijn voeten vast in de op de grond liggende jurk. Het koppel maakte een smak tegen de grond. Er ging een schok door het publiek en de cast was even de kluts kwijt. Maar gelukkig kon het duo recht krabbelen en ongedeerd verder spelen. In Mamma Mia! komt het niet tot een huwelijk maar misschien raakt actrice Helle Vanderheyden binnenkort wel aan de man in de musical Rapunzel. Stany Crets schrijft een nieuwe, eigentijdse versie van het bekende sprookje en Helle krijgt de hoofdrol.

“Ik ben ongelofelijk blij dat Deep Bridge mij gevraagd heeft voor deze nieuwe musicalversie”, straalt een amper bekomen Helle. “Toen er werd aangekondigd dat ze dit fantastische sprookje zouden gaan opzetten als een grootse en ‘volwassen’ productie, met alles erop en eraan, hoopte ik stiekem op een rolletje. Nu het de hoofdrol werd, kan ik daar alleen maar erg dankbaar voor zijn. Ik kijk er enorm naar uit”, glundert Helle. Voor ze aan Rapunzel kan beginnen denken, speelt ze komend weekend nog de laatste Antwerpse voorstellingen van Mamma Mia!, voor deze naar Hasselt verhuist. Rapunzel is te zien in maart en april 2023. www.deepbridge.be