Italiaanse toerist sterft in Cuba door apenpokkenvirus

In Cuba is een Italiaanse toerist die besmet was met het apenpokkenvirus zondag overleden. De 50-jarige man is de eerste persoon in Cuba bij wie het virus was vastgesteld. Dat heeft het Cubaans ministerie van Volksgezondheid maandag gemeld in een persbericht.

De Italiaan was op 15 augustus toegekomen in Cuba, verbleef in een huurhuis en had meerdere plekken bezocht in het westen van het land. Hij vertoonde woensdag “algemene ziektesymptomen” en raadpleegde donderdag een dokter. Hij is met spoed opgenomen in het ziekenhuis na een hartaanval, waar hij nadien van herstelde.

“De patiënt is snel achteruitgegaan en bevond zich sinds 18 augustus in een kritieke toestand. Op 21 augustus is hij ‘s avonds gestorven”, luidt het bericht. “Volgens het autopsierapport van het Instituut voor Forensische Geneeskunde is de doodsoorzaak een sepsis als gevolg van een bronchopneumonie (een longontsteking die uitgaat van de luchtpijptakken, red.) door een onbekende bacterie en schade aan meerdere organen”, klinkt het.

Het ministerie heeft na analyses uitgesloten dat de patiënt nog andere besmettelijke ziektes had. De mensen met wie de man contact had isoleren zich en vertonen op dit moment geen symptomen, aldus het ministerie.