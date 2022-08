Een woning in de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen werd enkele dagen geleden nog maar eens geviseerd. — © bfm

Het is het ene drugsgerelateerde incident na het andere in Antwerpen. Volgens burgemeester Bart De Wever zou het recentste geweld te maken hebben met een hevige strijd tussen twee clans. Van de kopstukken weet hij dat ze in het buitenland zitten. Maar als we weten over wie het gaat, waarom wordt er dan geen politie voor hun deur gezet?