Uitslaande brand schrikt Ledeberg op: twee woningen onbewoonbaar, bewoonster naar ziekenhuis afgevoerd

In het centrum van de Gentse deelgemeente Ledeberg woedde dinsdagmiddag een zware uitslaande brand. Een rijwoning en het aanpalende huis zijn onbewoonbaar verklaard. De bewoonster werd ook preventief naar het ziekenhuis afgevoerd. De brandweer is nog steeds ter plaatse om na te blussen.

Buurtbewoners hoorden dinsdag kort na 11 uur plots geknetter en knallende geluiden. De bewoners gingen naar buiten en zagen hoe in een rijhuis in de Pol de Vischstraat, een dichtbevolkte zijstraat van de Botermarkt in Ledeberg, een zware uitslaande brand aan het woeden was.

Brandweerzone Centrum kwam daarop massaal ter plaatse en de Pol de Vischstraat werd in beide richtingen afgesloten. De bewoners van de straat moesten hun woning verlaten, terwijl de brandweer de zware brand met man en macht te lijf ging.

Boven Ledeberg hing een zware rookpluim en in de omgeving was een sterke brandgeur aanwezig. De brandweer waarschuwde dan ook voor de hevige rookontwikkeling en vroeg aan buurtbewoners die hinder ondervinden om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

Ziekenhuis

“Onze mensen kregen de brand ondertussen onder controle”, zegt brandweerwoordvoerder Björn Bryon. “De woning waar de brand woedde en het pand links ervan zijn onbewoonbaar verklaard. Onze mensen zijn momenteel bezig met nablussen en ventileren.”

“De bewoonster van de woning raakte ongedeerd uit haar woning en ze kon zelfstandig het pand verlaten”, zegt brandweerwoordvoerder Bryon. “De vrouw werd wel voor een check-up naar het ziekenhuis voor een preventieve controle op rookinhalatie.”

