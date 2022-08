Federaal gerechtshof in Maleisië bevestigt veroordeling van ex-premier Razak

Het federaal gerechtshof in Maleisië, de hoogste rechtsinstantie in het land, heeft dinsdag de veroordeling van ex-premier Najib Razak bevestigd. Razak werd tot twaalf jaar cel veroordeeld wegens zijn betrokkenheid in het corruptieschandaal rond het staatsfonds 1MDB.

Zijn familie liet aan het Franse persagentschap AFP weten dat Razak na de uitspraak werd overgebracht naar de gevangenis van Kajang, ten zuiden van de hoofdstad Kuala Lumpur.

De 69-jarige Najib Razak werd in juli 2020 veroordeeld tot twaalf jaar cel en een boete van 210 miljoen ringgits (47 miljoen euro) voor zijn aandeel in de zaak. Zijn straf werd in december 2021 in beroep bevestigd. Het schandaal leidde tot de val van zijn regering in 2018.