Tankwagen mist bocht en rijdt in op kantoorgebouw in Gent, meegesleurde fietsster (44) is overleden

In Gent is dinsdag een tankwagen ingereden op een kantoorgebouw aan het Stapelplein. Er viel één dodelijk slachtoffer: een 44-jarige fietsster werd meegesleurd door de vrachtwagen en overleefde de aanrijding niet. Dat bevestigt de Gentse politie.

De tankwagen reed dinsdag rond 11 uur op de stadsring R40 (Dok-Noord) in de richting van de Dampoort, maar miste om een nog onbekende reden een bocht aan het Stapelplein. De vrachtwagen raakte daarbij een wagen en een fietsster. Het gaat om een 44-jarige moeder uit Wondelgem, zo meldt het parket. Ze kwam uit dezelfde richting als de vrachtwagen, stopte aan de oversteekplaats voor fietsen en werd bij het oversteken gegrepen door de vrachtwagen. De vrouw overleefde de aanrijding niet. De bestuurder van de wagen raakte lichtgewond.

De vrachtwagen reed vervolgens rechtdoor over de parking van het Handelsdokcentrum, en vernielde de toegangspoort van dat kantoorgebouw. De Hongaarse chauffeur zat gekneld, maar de man verkeerde niet in levensgevaar. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er werden een verkeersdeskundige en een wetsarts aangesteld. Meerdere ooggetuigen van het ongeval hebben slachtofferhulp gevraagd.

Kortstondige evacuatie

Het personeel in het kantoorgebouw werd kortstondig geëvacueerd, uit vrees voor ontvlambare stoffen in de tankwagen, maar dat bleek niet het geval. De tank bevat wel een giftige stof die gevaarlijk kan zijn in combinatie met water, maar volgens de politie is de situatie veilig. Het personeel uit het kantoorgebouw kon intussen ook weer naar binnen. De schade aan het gebouw wordt bekeken.

De omgeving is afgesloten en het ongeval veroorzaakt een pak verkeershinder op de stadsring R40. De politie vraagt om de omgeving te vermijden. Door het onderzoek ter plaatse kan er ook nog hinder zijn tijdens de avondspits.

Ooggetuige: “Duidelijk dat vrouw op slag dood was”

Jesse Deschepper, wiens bedrijf Always Better is gevestigd in het Handelsdokcenter, zag het ongeval gebeuren. “We zaten met ons team te eten, en zagen door het raam een vrachtwagen met hoge snelheid op het gebouw afkomen. De vrachtwagen kwam tot stilstand tegen de inkomhal. Daarop zijn we eerst naar de chauffeur gegaan, de man was hevig aan het trillen. Daarna zag een collega van mij iemand op het wegdek liggen. Het was duidelijk dat de vrouw op slag dood was.”

De ooggetuigen waarschuwden meteen de brandweer en hielden mensen weg bij het gebouw omdat ze vreesden dat de tankwagen zou ontploffen. “We hebben iedereen in de buurt over de voetgangersbrug naar het water geleid, weg van de plek waar het gebeurde.”

