Romelu Lukaku was zijn diepterecord bijna kwijt: spits van 90 miljoen vreet zijn kas op in match van de eenzaamheid

Herinnert u zich nog de ‘historische’ match van zeven baltoetsen van Romelu Lukaku? Wel, in de Serie A deed Dusan Vlahovic bijna even slecht maandagavond.

De Servische goalgetter van Juventus liep in de wedstrijd bij Sampdoria 90 minuten lang te mokken. Niet onlogisch want Vlahovic raakte voor de rust amper drie keer de bal, waarvan eentje bij een corner van de tegenstander. De andere spelers - waaronder de doelmannen - in Genua hadden minstens vijf baltoetsen meer dan de man die de Oude Dame in januari liefst 90 miljoen euro kostte.

Toen Juan Cuadrado eindelijk eens een kans kon creëren voor de bezoekers liep Vlahovic zich goed vrij in de zestien. Zijn Colombiaanse ploegmakker ging echter voor eigen succes, maar zonder succes. Vlahovic kon het amper geloven en ging in discussie met de rechtsback (video vanaf 0:30).

Na de pauze ging het niet veel beter voor Vlahovic, die zijn partij volgens La Gazzetta dello Sport uiteindelijk afsloot met slechts negen baltoetsen. Wel nog twee meer dus dan het diepterecord van Lukaku in februari bij Chelsea tegen Crystal Palace. Komt daarbij dat de Servische spits al zes keer buitenspel liep dit seizoen, waaronder tegen Sampdoria toen hij Adrien Rabiot bediende voor de 0-1. Een goal die na een ingreep van de VAR dus werd afgekeurd.

En Vlahovic scoorde ook ei zo na een eigen doelpunt toen hij bij een corner op de eigen dwarsligger kopte. “Dusan was nog meer geïsoleerd dan normaal”, aldus La Gazzetta dello Sport in een analyse. “Er werd gedacht dat met Cuadrado en landgenoot Filip Kostic het voorzetten zou regenen, maar geen enkele vond Vlahovic. Pas in het laatste half uur zag hij zijn ploegmakkers van dichtbij, maar het was niet goed genoeg. Hij spreidde dan ook vaak de armen, teleurgesteld.”

De blessures van sterspelers Paul Pogba, Angel Di Maria en Federico Chiesa helpen ook niet, en dus is Juventus op zoek naar meer creativiteit. Memphis Depay wordt genoemd omdat die gratis weg mag bij FC Barcelona. Al zou de Nederlander 8 miljoen per jaar vragen, een prijskaartje dat de Oude Dame best hoog zou vinden. In het middenveld aast de club op Leandro Paredes (PSG).

