Michel Van den Brande “vertrekt uit Blankenberge en verkoopt alles”: “Het café, het huis en mijn loft”

Michel Van den Brande heeft het hart op de tong, en durft al eens de emoties laten spreken. In een lange post op Facebook kondigt de man dinsdag aan dat hij na tien jaar zijn penthouse op de Zeedijk verkoopt. “Blankenberge steekt mij nu een mes in de rug”, schrijft Michel. Wat er gebeurd is? Van den Brande kocht een huis naast Pand 18, het café op de Grote Markt dat hij eerder kocht. De hele woning werd gerenoveerd, maar nu moet Van den Brande een leegstandtaks van 17.500 euro betalen. “Omdat de vroegere eigenaars hun plichten niet zijn nagekomen en het huis jaren hebben laten verkrotten. Twee facturen heb ik gekregen, eentje van 10.000 euro en één van 7.500 euro.”

Terrassen op de markt

Wanneer we de stellingbouwer contacteren, bevestigt hij dat hij alles verkoopt. Zijn emmer is vol, en de frustraties lopen op. “Open VLD doet in Blankenberge alles om de beslissingen van de vorige beleidsploeg ongedaan te maken”, zegt hij. “Politieke spelletjes.”

Eerder stelde hij al dat de ruime coronaterrassen op de markt, dus ook voor zijn zaak, moesten blijven. Want daar had hij redelijk wat in geïnvesteerd. Die terrassen verdwenen toen de zwaarste pandemie achter de rug was en alle regels werden versoepeld. “Ik verkoop dus, met pijn in het hart, het gebouw van Pand 18, het huis en mijn loft op de Zeedijk. Een mooi appartement van 231 vierkante meter met verschillende terrassen en zicht op het binnenland.” Van den Brande vertelt ook nog dat hij na de verkoop in het huis van zijn Sofie gaat wonen.

Leegstandtaks

Of het effectief zo ver komt, moet nog blijken: het zou niet de eerste keer zijn dat Van den Brande in the heat of the moment iets aankondigt. “Meer dan dertig jaar heb ik Blankenberge gewoond en geleefd. Twintig jaar lang op camping Jamboree verbleven met mijn gezin en schoonouders. Daarna al tien jaar op de Zeedijk, maar het is genoeg geweest voor mij. En zeker met die vuile politieke spelletjes.” Bij het stadsbestuur willen ze niet reageren op de uitlatingen. In wandelgangen klinkt het dat de zaak weinig met de vorige eigenaars te maken heeft.