Drie gewonden bij aanrijding tussen auto en tram

De auto raakte bij het ongeval zwaar beschadigd. — © IF

Maandagavond kwam het in Bredene tot een aanrijding tussen een tram van vervoersmaatschappij De Lijn en een Renault Twingo. Drie mensen werden naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde om 19 uur op de Koninklijke Baan, ter hoogte van het kruispunt met de Breeweg. De bestuurder van een Renault Twingo, een 41-jarige vrouw uit Oostende, werd er gegrepen door een tram. In welke omstandigheden het ongeval gebeurde, moet nog onderzocht worden. Feit is dat een van beide bestuurders zeker had moeten stoppen voor het rode verkeerslicht.

“De auto kwam uit de richting van Oostende en wou terugdraaien om vervolgens opnieuw richting Oostende te rijden”, duidt commissaris Dennis Goes, perswoordvoerder van politiezone Bredene/De Haan. “Door de aanrijding zaten de twee inzittenden van de wagen gekneld, aangezien hun deuren niet meer manueel geopend konden worden. De brandweer moest tussen komen om het duo uit de wagen te halen.”

In shock

Zowel de twee inzittenden als de tramchauffeur werden naar het ziekenhuis gebracht. “De twee inzittenden van de wagen raakten bij het ongeval lichtgewond. De tramchauffeur was in shock en werd eveneens ter controle naar het ziekenhuis gebracht”, aldus de politiecommissaris.

De wagen liep heel wat schade op en moest worden getakeld. De chauffeur van het tramstel werd vervangen en de tram kon enige tijd later terug verder rijden. Geen enkele van de passagiers raakten bij het ongeval gewond.