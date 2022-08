MR roept De Croo op tot actie en stelt opnieuw voor meer dan twee kernreactoren open te houden

“Als we nu al weten dat de 5 tot 10 komende winters moeilijk zullen zijn, moeten we dringend meer dan 2 kernreactoren langer openhouden. Afhankelijker worden van gas is blinde medeplichtigheid.” Een dag na premier Alexander De Croo (Open VLD), bezocht ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez een bedrijf in de haven van Zeebrugge, niet toevallig de plaats waar de gasleidingen ons land binnenkomen. Bouchez reageerde er ook meteen op de boodschap die de premier gisteren verspreidde.

Volgens MR volstaat het niet om de vaststelling te doen dat het moeilijk zal worden en moet er actie worden ondernomen. “MR zal dit punt opnieuw op de agenda zetten”, tweet Bouchez.

Marie-Christine Marghem, in de regering-Michel jarenlang minister van Energie, noemt de verklaring van de premier zelfs “schandalig” en “een regering onwaardig”. Volgens haar “is regeren, vooruitzien. We moeten van paradigma veranderen om onze bevolking te beschermen”. Volgens Marghem staat dat in het energiedossier gelijk met “het behoud van heel het bestaand nucleair park en bouwen aan een nieuwe generatie kernreactoren”.