Staking personeel Fedasil: “Op een gegeven moment wordt het uitzichtloos”

De spontane stakingsactie ontstond dinsdagvoormiddag vanuit het onderbuikgevoel van het personeel. Het nieuws dat de aanmeldprocedure aan het Klein Kasteeltje erg woelig verliep, was het signaal om aan de alarmbel te trekken. Tientallen Fedasil-werknemers kwamen om 13 uur aan het Klein Kasteeltje naar buiten met protestborden met een duidelijke boodschap: “Het is genoeg, een oplossing nu”.

Het acute probleem van de onveiligheid aan het Klein Kasteeltje, waar de asielzoekers aan de kant van de drukke Brusselse Kleine Ring moeten verzamelen, moet opgelost worden, klinkt het. Maar er is meer aan de hand. “We proberen hier elke dag mensen een plaats te geven in moeilijke omstandigheden, maar het gaat om een problematiek die breder is dan opvang. De mensen moeten langer in procedures zitten, waardoor je meer capaciteit moet creëren”, zegt diensthoofd Nils Baetens.

“Doordat de procedures lang duren en de bewoners niet snel een beslissing krijgen, komt er druk en agressiviteit in de centra. Wij zijn dat ondertussen gewoon en leren ermee leven, maar op een gegeven moment moet het stoppen en wordt het uitzichtloos”, aldus Baetens, die achter de stakingsactie staat.