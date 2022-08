Topman van energiebedrijf waarschuwt voor “dramatische en catastrofale winter” in Verenigd Koninkrijk

“Ondanks de aangekondigde regeringssteun staan onze klanten voor een dramatische en catastrofale winter”, waarschuwde Philippe Commaret van energiebedrijf EDF bij de BBC. Volgens hem kan maar liefst de helft van de Britse huishoudens in januari in energiearmoede verkeren. Commaret pleitte voor de afschaffing van de btw op energierekeningen. Door de stijging van de elektriciteits- en gasrekeningen stroomt er nu toch al meer geld naar de regering, redeneerde hij.

Waarschijnlijk gaat de Britse energieregulator Ofgem deze vrijdag de bovengrens voor elektriciteits- en gasprijzen aanzienlijk verhogen. Verwacht wordt dat een gemiddeld huishouden in de toekomst meer dan 3.500 pond per jaar zal moeten betalen voor het basistarief, tegenover tot hiertoe 1.971 pond. Voor januari houden experts rekening met een sprong tot meer dan 4.000 pond en voor april tot meer dan 6.000 pond per jaar. Afgelopen winter bedroeg de maximumprijs 1.138 pond.

De ontslagnemende regering van premier Boris Johnson kondigde een energiesubsidie aan van in totaal 400 pond voor elk huishouden. Dat vinden deskundigen volstrekt ontoereikend, maar Johnson houdt vol dat het aan zijn opvolger is om te beslissen over extra maatregelen.