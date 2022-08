KI laat verdachte (25) betrokken bij verdrinkingsdood tijdens Gentse Feesten vrij met voorwaarden en borgsom

De 25-jarige Nederlander die beschuldigd wordt van schuldig verzuim bij de verdrinkingsdood van Hakim tijdens de Gentse Feesten is vrijgelaten door de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling. De man moet een borgsom van 10.000 euro betalen en voorwaarden naleven. De tweede verdachte - een 23-jarige Nederlander - in de zaak verzet zich ondertussen niet meer tegen zijn overlevering.

Hakim Mutyaba (53) werd op zondag 17 juli in het water gegooid aan de Ferdinand Lousbergskaai in Gent. De man kwam niet meer boven water en overleed. Bij het voorval waren twee Nederlandse mannen betrokken, die Hakim had leren kennen op de terugweg van de Gentse Feesten.

Zij sloegen daarna op de vlucht, maar werden snel opgepakt in Nederland: een 25-jarige meldde zichzelf bij de politie, een 23-jarige werd een dag later opgepakt. Ze zijn allebei afkomstig uit Goes in Zeeland. De 25-jarige jongeman legde bij de Nederlandse politie volledige verklaringen af.

Schuldig verzuim

De 25-jarige verdachte speelde onmiddellijk open kaart over de tragische gebeurtenis. “Hij was aanwezig bij de feiten, maar heeft het slachtoffer niet in het water geduwd”, legde zijn advocaat Jonathan Bogaerts uit. “Dat blijkt ook uit de camerabeelden.”

LEES OOK. “Vader van twee kinderen in water gooien, dat is geen grap”: familie van man die uit water werd gehaald bij Gentse Feesten reageert

De man werd dan ook naar België overgebracht en aangehouden door de onderzoeksrechter op beschuldiging van schuldig verzuim. Zijn advocaat bepleitte voor de raadkamer daarop een vrijlating onder voorwaarden, maar die besliste om hem verder aan te houden.

Daarop trok de advocaat naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Die besliste om hem dinsdag vrij te laten onder voorwaarden en mits het betalen van 10.000 euro borgsom. “We hebben opnieuw de vrijlating gepleit en de KI is ons gevolgd”, legt advocaat Tim Smet uit die Bogaerts verving.

Tweede verdachte overgeleverd

“De man is enorm geschrokken door wat gebeurd is en heeft onmiddellijk volledig open kaart gespeeld over zijn aandeel bij deze feiten”, gaat Smet verder. “In afwachting van zijn proces kan hij nu naar huis gaan. Het was zijn eerste keer in de gevangenis en hij is dan ook enorm aangedaan.”

De tweede verdachte die Hakim in het water duwde, verzette zich eerst tegen zijn overleving, maar zal in september naar België overgebracht worden. “Hij zal zijn verantwoordelijkheid nemen”, zegt zijn advocaat Thomas Gillis. “Het is in ieders belang dat het onderzoek snel vooruit kan.”

LEES OOK. Ene verdachte ontkent dat hij Hakim (53) in het water gooide, andere wil niet overgeleverd worden “om in cel uit de Middeleeuwen terecht te komen”