Hoorn van Afrika kampt met dramatische waternood

In de Hoorn van Afrika is het aantal mensen zonder betrouwbare toegang tot water dramatisch gestegen door de ergste droogte in 40 jaar. In Ethiopië, Kenia en Somalië lijden nu 16,2 miljoen mensen aan waternood, tegen 9,5 miljoen vijf maanden geleden. Dat meldt het VN-kinderagentschap Unicef.

Ook in de Sahel-landen Burkina Faso, Tsjaad, Mali, Niger en Nigeria lopen 40 miljoen kinderen een hoog risico op watertekort. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven in de Sahel meer kinderen door het drinken van onzuiver water en een tekort aan sanitaire voorzieningen dan in andere delen van de wereld.

Volgens Unicef lijden meer dan 2,8 miljoen kinderen aan ernstige ondervoeding in beide regio’s. Die kinderen lopen bovendien elf keer meer het risico te sterven aan ziektes die te maken hebben met water, tegenover goed gevoede kinderen.

Nu natuurlijke waterbronnen opdrogen, stijgen de waterprijzen sterk, aldus Unicef. Getroffen gebieden in Kenia kenden zo prijsstijgingen tot 400 procent, en in delen van Somalië was dat tot 85 procent. In sommige gebieden van Ethiopië verdubbelde de waterprijs.