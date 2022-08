Finse premier Sanna Marin verontschuldigt zich voor feestfoto met schaarsgeklede vrouwen

Sanna Marin, de Finse eerste minister, heeft zich dinsdag verontschuldigd voor een feestfoto die werd genomen na een rockfestival, bij een feest in haar officiële residentie.

“Het beeld is ongepast en mocht niet genomen worden”, zei de 36-jarige Marin, op een persconferentie met president Sauli Niinistö in Helsinki. Op de foto zijn twee andere vrouwen te zien, die zich op de mond kussen en hun naakte bovenlichamen met een schild bedekken waarop Finland staat.

Marin kreeg vorige week kritiek vanwege video’s van een privéfeest, waar ze danst en zingt met vrienden. Ze werd ervan beticht mogelijk drugs te hebben gebruikt. Ze ontkende dat en legde een negatieve drugstest af.

Op de persconferentie kreeg de president ook de vraag of de nationale veiligheid niet in het gedrang kwam die bewuste nacht. “Ik denk niet dat in die nacht iets bijzonder gebeurd is”, klonk het.