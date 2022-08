Sony heeft klacht van 5 miljard pond aan de broek voor machtsmisbruik Playstation in Verenigd Koninkrijk

Alex Neill, topman van consumentenorganisatie Resolve, diende op 19 augustus namens bijna 9 miljoen Britse Playstation-klanten de klacht in bij de Competition Appeal Tribunal, zo melden Britse media en de consumentenorganisatie. De klagers wrijven Sony misbruik van de dominante marktpositie aan bij aankopen in de appstore.

“Diefstal”, hekelen ze. Zo kaarten ze de 30 procent commissie aan bij elke aankoop van een spel of een in-game aankoop via PlayStation Store. De handelingen van Sony kosten miljoenen aan de gebruikers, klinkt het.

Volgens de klacht is de zaak van toepassing op iedereen die in het Verenigd Koninkrijk digitaal een spel of bijkomende content aangekocht heeft via de console of PlayStation Store sinds 19 augustus 2016. Zij komen mogelijk in aanmerking voor een compensatie, aldus de initiatiefnemer. Zonder interest, wordt gewag gemaakt van 67 tot 562 pond schadevergoeding per individuele gebruiker.

Een woordvoerder van Sony was niet meteen bereikbaar voor commentaar.