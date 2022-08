Gezocht: achtbaantester van 65 of ouder

“Voor mensen op leeftijd is niet elke achtbaan of pretpark even toegankelijk”, zo staat te lezen in de vacature. “Voor de Achtbaantest van 2022 wordt dan ook gezocht naar mensen op leeftijd die in de deelnemende pretparken in Nederland willen gaan kijken hoe toegankelijk deze rollercoasters zijn.”

“Als achtbaantester is het kritisch beoordelen en het zorgvuldig evalueren van alles in en om een achtbaan een must”, zo luidt het nog. “Wie nog beschikbaar is deze zomer en niet te bang is voor een beetje avontuur, is bij deze vacature aan het juiste adres. Bent u misschien wat slecht ter been? Of houdt u niet zo van wachten, maar bent u wel gek op snelheden, loopings en steile afdalingen? Dan bent u de perfecte kandidaat voor deze functie.”

Wie zich geroepen voelt, kan zich melden op www.uitmetkorting.nl/achtbaantester.