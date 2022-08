Opnieuw ebola opgedoken in Oost-Congo

In het oosten van Congo is recent opnieuw iemand bezweken aan het ebolavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie dinsdag, nadat de Congolese autoriteiten bevestigden dat het inderdaad om ebola gaat.

De 46-jarige vrouw overleed op 15 augustus in een ziekenhuis in de stad Beni. De vrouw werd aanvankelijk voor andere aandoeningen verpleegd, maar vertoonde vervolgens ebolasymptomen.

Uit de labotests blijkt dat het virus waaraan de vrouw bezweek genetisch nauw verwant is met de variant die van 2018 tot 2020 al woedde in de regio. Bij die uitbraak, de tweede zwaarste ooit, vielen 2.300 doden.

De Congolese autoriteiten beklemtonen dat het niet om een “nieuwe introductie van het virus gaat”. “De ploegen op het terrein zijn al hard aan het werk om de reactie-activiteiten uit te voeren”, klinkt het nog. Er werden al 160 contacten geïdentificeerd van de overleden vrouw.

Ebola is vaak dodelijk, maar intussen bestaan er vaccins en behandelingen. De WHO noemt het wel zorgwekkend dat “heropflakkeringen van ebola steeds vaker opduiken in Congo”. “Maar de gezondheidsdiensten in Noord-Kivu hebben al verschillende heropflakkeringen een halt toegeroepen, en voortbouwend op deze expertise zal ook deze ongetwijfeld snel onder controle gebracht worden”, aldus Matshidiso Moeti, regionaal directeur voor WHO Afrika.

De laatste golf van besmettingen in de regio van Beni werd eind vorig jaar op twee maanden onder controle gebracht. Toen waren er elf gevallen, onder wie zes doden.

In Congo heeft het ebolavirus sinds 1976 veertien maal de kop opgestoken. De laatste uitbraak, in het noordwesten, werd begin juli voor beëindigd verklaard, ruim twee maanden nadat daar de eerste gevallen waren vastgesteld. Er waren vijf doden te betreuren.