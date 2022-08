Voormalig hoofd beveiliging beschuldigt Twitter van wegmoffelen veiligheidsproblemen

Het voormalige hoofd van de beveiliging bij Twitter heeft het sociale netwerk ervan beschuldigd kwetsbaarheden in zijn beveiligingssysteem weg te moffelen en te liegen over de strijd die het bedrijf voert tegen nepaccounts. Dat blijkt uit een klacht die dinsdag werd onthuld door de Washington Post en CNN.

In een 84 pagina’s tellend document aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC, het ministerie van Justitie en de Amerikaanse antitrustautoriteit (FTC), hekelt Peiter Zatko “ernstige en schokkende tekortkomingen, opzettelijke nalatigheid en bedreigingen voor de nationale veiligheid en de democratie”.

Zatko maakt onder andere melding van verouderde servers, software die kwetsbaar is voor aanvallen en leidinggevenden die het aantal hackingpogingen proberen te verbergen voor zowel de Amerikaanse autoriteiten als de bestuursleden van het bedrijf. Hij beweert ook dat Twitter voorrang geeft aan gebruikersgroei boven het bestrijden van spam en bots.

In een reactie aan het Franse persagentschap AFP heeft Twitter het over een klacht “vol inconsistenties en onnauwkeurigheden”. Het platform verzekert dat veiligheid en gegevensbescherming tot zijn prioriteiten behoren en hekelt tegelijk het opportunisme van de voormalige manager die er volgens het socialemediabedrijf op uit is om “Twitter, zijn klanten en zijn aandeelhouders schade te berokkenen”.

De kwestie van de nepaccounts staat centraal in de juridische strijd tussen Twitter en Elon Musk, aangezien de miljardair het bedrijf er herhaaldelijk van heeft beschuldigd het aandeel van nepaccounts en spam, dat door het platform op 5 procent wordt geschat, te minimaliseren.