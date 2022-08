Familiebezoek in Maleisië eindigt in nachtmerrie: “Bij de gate kwamen ze erachter dat ik gay was, daarvoor kan je 20 jaar cel krijgen”

Dinesh Georges Lourdes woont al vijf jaar in België. In Maleisië is homoseksualiteit strafbaar. “Ik was op mijn hoede, maar aan de gate liep het mis.” — © Walter Saenen

Een voorzichtige stap vooruit in Singapore. Daar is de controversiële wet op homoseks afgevoerd. In buurland Maleisië zijn niet-hetero betrekkingen nog steeds illegaal. Dat ondervond Dinesh Georges Lourdes (30) aan de lijve. De Maleisische man, die al bijna 5 jaar woont en werkt in ons land, was er familie gaan bezoeken. “Ze pikten me eruit aan de gate bij het vliegtuig. Dan hebben ze me 12 uur vastgehouden en ondervraagd. Ze probeerden een ‘bekentenis’ uit me te sleuren.”