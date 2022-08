Parking van luchthaven Helsinki staat vol met luxewagens van Russen die naar EU komen

“Finland is een doorvoerland geworden voor Russische toeristen”, zo hekelt de Finse minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto. Een blik in de parkeergarage van de luchthaven van Helsinki lijkt hem gelijk te geven. Het staat er vol met luxewagens die stuk voor stuk voorzien zijn van Russische nummerplaten.

Porsches, Bentleys, Mercedessen… Je moet maar een korte wandeling doen in de parkeergarage van de luchthaven van Helsinki om tientallen, mogelijk zelfs honderden luxewagens met Russische nummerplaten te spotten. “Het verbijstert me”, zo verklaarde de Finse reiziger Jussi Hirvonen aan The Guardian. “Ik wou dat ze hier niet waren voordat de situatie in Oekraïne is opgelost.”

Hoewel het voor de Russen sinds de start van de oorlog in Oekraïne moeilijker geworden is om naar de Europese Unie te reizen, is het zeker nog niet onmogelijk. Het Europese luchtruim is gesloten voor Russische vliegtuigen, maar Russische toeristen kunnen nog altijd in EU-landen een toeristenvisum aanvragen. Wie zo’n visum heeft, kan dan bijvoorbeeld naar buurlanden Finland of Estland rijden en kan vandaaruit vrij reizen in de EU.

“Finland is een doorvoerland geworden voor Russische toeristen”, zo hekelde de Finse minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto al. Ook premier Sanna Marin verklaarde al dat ze het aantal Russische toeristen sterk wil terugdringen. Vanaf september zal nog maar tien procent van het huidige aantal visa aan Russen worden verstrekt, zo luidde het.

Het probleem is echter dat de Russen Finland massaal binnenkomen met visa die zijn uitgereikt door andere landen uit de Schengenzone. “Hongarije, Spanje, Italië, Oostenrijk, Griekenland en Spanje kennen per jaar de meeste visa toe aan Russen”, aldus grenswachter Mert Şaşıoğlu.

Om echt tot een beperking te komen, moeten alle Schengenlanden (alle lidstaten van de Europese Unie, plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) dus stoppen met visa uit te reiken. De kwestie wordt op 31 augustus besproken door de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU, al is er momenteel nog veel onderlinge verdeeldheid over de juiste aanpak.

© AFP

© AFP