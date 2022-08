Ludo werd letterlijk geboren in stadion van Beerschot en woont er al 71 jaar (!): “Soms vraag ik me af hoe ik het zo lang heb volgehouden”

“En oep ’t Kiel is ’t carnaval.” Wie geregeld een bezoekje brengt aan het Olympisch Stadion heeft dat lied vast en zeker wel eens horen passeren. Haast niemand maakte de ups and downs van dichterbij mee dan Ludo Driesen (71). De conciërge van Beerschot werd geboren in het stadion en houdt tot op vandaag de club van zijn hart mee recht. “Al vraag ik me soms wel af hoe ik dit jarenlang heb volgehouden.”