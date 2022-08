Ex-coach Guy Luzon kent Standard-aanwinst Osher Davida van bij Israëlische U21: “Hij kan Standard zeker iets bijbrengen”

‘On veut des transfers!’ riep het Standard-publiek zondag nog tegen OH Leuven (1-3). Twee dagen later werd het op zijn ‘wenken’ bediend. Beter laat dan nooit. Nadat hij maandag zijn medische testen had afgelegd, tekende de 21-jarige flankaanvaller Osher Davida dinsdag zijn vierjarig contract in Luik. Voor de Rouches is de jonge Israëli nog altijd máár hun derde zomertransfer na de geblesseerde spits Noah Ohio en linksback Jacob Barrett Laursen, die nog niet kan overtuigen.

De nieuwe eigenaars van Standard kunnen dus wel een transfersuccesje gebruiken. In ruil voor een transfersom van 1,6 miljoen euro hebben ze met Davida alvast een van de rijzende sterren uit het Israëlische voetbal gestrikt. Als snelle rechtsbuiten met een goeie linkervoet brak hij twee jaar geleden door bij Hapoel Tel Aviv, waar hij het laatste deel van zijn opleiding kreeg en vorig seizoen topschutter werd met acht doelpunten in 34 wedstrijden.

Israëlisch belofteninternational

Zijn goede prestaties bij zijn club leverden Davida een vaste stek op bij de U21 van Israël. Een team dat sinds mei gecoacht wordt door Guy Luzon, zelf coach van Standard tussen juli 2013 en oktober 2014. “Hij heeft een geweldig seizoen bij Hapoel achter de rug en is een belangrijke speler in mijn team”, vertelt Luzon. “Het is een jongen met talent en veel potentieel, maar het zal een beetje afwachten zijn hoe snel hij zich aanpast aan zijn nieuwe omgeving. Hij is natuurlijk nog jong. Maar met zijn snelheid, zijn goede linker en zijn dribbels kan hij Standard wel iets bijbrengen. Zeker op de tegenaanval. Ook op zijn instelling valt niets aan te merken. Het is een rustige jongen met een goede mentaliteit. Ik denk wel dat Standard een club is die bij hem kan passen, ook al hebben ze het moeilijker de laatste jaren.”

Eerste transfer van Harkin

Davida gaat de geschiedenis in als de eerste officiële transfer van Fergal Harkin als sportief directeur van Standard. De Israëliër stond al op de radar van de Ier toen die nog voor Man City werkte nadat Davida zich begin dit jaar in de kijker had gespeeld met een sterke invalbeurt in een interland tegen de U21 van Duitsland. Naast Standard genoot Davida ook belangstelling van Israëlisch kampioen Maccabi Haifa en het Schotse Rangers, maar de keuze viel uiteindelijk dus op een avontuur in de Jupiler Pro League. De nieuwe aanwinst werkte dinsdag zijn eerste groepstraining af en kan in principe zondag zijn debuut maken tegen KV Kortrijk.