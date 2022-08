Vakbond: “Minister Verlinden vordert agenten na stakingsaanzegging luchtvaartpolitie”

Eerder had het gemeenschappelijke vakbondsfront (ACV Openbare Diensten, ACOD Openbare Diensten, NSPV en VSOA Politie) Verlinden gevraagd om het aangekondigde besparingsplan in te trekken omdat de veiligheid erdoor in het gedrang zou komen. Maar omdat er geen schot in de zaak kwam, activeerden ze een stakingsaanzegging die loopt van vrijdag 26 augustus tot zondag 4 september.

Als reactie hierop heeft Verlinden nu agenten gevorderd, zo zegt Eddy Quaino, vertegenwoordiger van CGSP-Admi. “Wij betreuren de houding van de minister, die de veiligheidskwesties op de luchthavens van het land negeert. Ik denk best dat Verlinden dit uit handen geeft aan de premier en aan de regering.” Het kabinet van de minister heeft niet bevestigd of ze wel degelijk agenten heeft opgevorderd of niet.

Woensdag zit het personeel van de luchthaven van Luik samen, donderdag zouden daar eventueel al acties kunnen volgen. Maar ook op de luchthavens van Charleroi en Zaventem zouden de komende dagen acties kunnen plaatsvinden, zo waarschuwde het gemeenschappelijk vakbondsfront maandag. Het is nog steeds niet duidelijk welke vorm de acties dan zouden aannemen.