Satirische musical over omstreden prins Andrew in de maak

De Britse televisiezender Channel 4 maakt een satirische musical over prins Andrew. De humoristische special van een uur gaat volgens The Hollywood Reporter over belangrijke momenten, relaties en controverses uit het leven van de omstreden prins.

In de musical komt ook het beruchte BBC-interview met Andrew aan bod, waarin hij in 2019 sprak over zijn vriendschap met Jeffrey Epstein en de beschuldiging dat hij seks had gehad een vermeend slachtoffer van Epstein, de destijds zeventienjarige Virginia Giuffre. Kort na het rampzalig verlopen vraaggesprek legde de prins zijn openbare functies neer en verdween uit de openbaarheid.

© EPA-EFE

De rol van Andrew wordt gespeeld door de Britse comedian Kieran Hodgson. Hij heeft ook het script geschreven. Wanneer ‘Prince Andrew: The Musical’ wordt uitgezonden, is niet bekendgemaakt.