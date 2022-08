Westerlo legt Turkse middenvelder Gümüskaya vast tot 2026

Muhammed Gümüskaya tekende dinsdag een contract voor vier seizoenen bij Westerlo. De 21-jarige linksvoetige middenvelder lag bij de Turkse topclub Fenerbahçe nog tot 2026 onder contract, maar is in Istanboel op overschot.

Bij Fenerbahçe kwam hij 22 keer in actie, scoorde hij een doelpunt en gaf hij een assist. Vorig seizoen werd hij drie maanden uitgeleend aan Giresunspor. Hij vergaarde er 673 speelminuten, verdeeld over zeven basisplaatsen en zeven invalbeurten. In het seizoen 2020-2021 werd hij uitgeleend aan Boluspor. Eerder deze maand speelde Gümüskaya enkele oefeninterlands met de Turkse belofteploeg en voordien was hij ook jeugdinternationaal.