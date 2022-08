Het was al drie kilometer filerijden aan de Kennedytunnel, en ook hier riskeer je dit najaar te moeten aanschuiven

Op de Antwerpse ring stond het verkeer tot maandagavond laat stil in beide richtingen. Een file van twee tot drie kilometer, zegt de politie, als gevolg van de werken die gestart zijn in de Kennedytunnel en die in totaal negen maanden zullen duren. En het is niet de enige plaats waar je dit najaar geduld zal moeten oefenen als je onderweg bent.

Het zijn drukke tijden voor wegenwerkers. Als ze nu beginnen, klinkt het, kunnen veel werven wellicht nog voor de winter worden opgeleverd. Bovendien nemen nog veel mensen vakantie in september, zodat de grote verkeersstromen nog even uitblijven. Al was daar maandagavond en -nacht weinig van te merken op de Antwerpse ring. Daar stond tot na middernacht twee tot drie kilometer file door de werken.

“Die onderhoudswerken zullen wel nodig zijn. Alleen begrijp ik niet waarom ze bijvoorbeeld een deel van het verkeer aan de Kennedytunnel niet verplicht via de Liefkenshoektunnel sturen”, zegt verkeersexpert Johan De Mol (UGent).

“Ze moeten die tunnel dan wel tolvrij maken. Maar het zou de druk wel wegnemen, want het is toch niet normaal dat er zo laat ’s avonds nog zoveel file staat.”

Waar je dit najaar ook komt langs Vlaamse wegen, overal kom je wegenwerken tegen.

ANTWERPEN

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is zoals gezegd gestart met de vernieuwing van de verlichting in de Kennedytunnel (R1) in Antwerpen.

“Om de verkeershinder te beperken, werken we vooral tijdens de nacht, telkens van maandag- tot en met vrijdagnacht van 21.00 uur tot 5.00 uur. In een eerste fase wordt gewerkt in de richting van Gent. Het verkeer wordt dan door de andere tunnelkoker geleid, waardoor er slechts één rijstrook beschikbaar is. De oprit Linkeroever wordt afgesloten tijdens de werken”, zegt Katrien Kiekens van het Agentschap Wegen en Verkeer.

De hinder zal er vermoedelijk tot half 2023 duren.

Ook het wegdek op de E19 tussen de grens met Nederland en Meer (Hoogstraten) is aan vernieuwing toe in de richting van Antwerpen. Over een afstand van ongeveer 3,4 km wordt het asfalt over de volledige breedte van het wegdek vervangen. Daarnaast worden ook de stalen vangrails in de middenberm vervangen door betonnen rijbaanafscheiders. De vernieuwingswerken zullen het rijcomfort verbeteren en de verkeersveiligheid verhogen. De werken zijn voorzien van 7 tot 24 oktober.

Later dit najaar wordt ook zware hinder verwacht op de R1 ter hoogte van viaduct Merksem, waar de brugvoegen hersteld moeten worden. Gelukkig duren die werken niet lang.

De hinder in de Kennedytunnel zou tot half 2023 kunnen duren. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

WEST-VLAANDEREN

Vermoedelijk tot eind oktober worden herstellingswerken uitgevoerd op de E403, in de richting van Brugge.Het wegdek van de rechterrijstrook is er in slechte staat. De werken worden uitgevoerd tussen het op- en afrittencomplex van de A19 in Moorsele en afrit 6, Roeselare-Rumbeke, in Roeselare. Dat zorgt voor de nodige hinder.

Ernstige hinder zal er zijn op E403 tussen Moorsele en Aalbeke en op E17 van Kortrijk-Oost tot Aalbeke. Ook daar wordt gewerkt

OOST-VLAANDEREN

In Nevele worden twee bruggen (Ernest Solvynsdreef en Moorstraat) over de E40 aangepakt. Maar daar heeft het verloop op de snelweg van en naar de kust geen hinder door. “Laat je vooral niet afleiden door de werken”, waarschuwt de politie.

Hinder wordt wel verwacht op de E40 in Erpe-Mere richting Gent. De bruggen van de E40 in Erpe-Mere dateren van de jaren 50 en zijn opgenomen in de lijst van prioritaire Vlaamse kunstwerken. Dat is een lijst van bruggen, tunnels en keermuren die matige tot zeer ernstige mankementen vertonen. Om de veiligheid van de trein- en weggebruikers op één van de drukste treinverbindingen en snelwegen te garanderen, vernieuwt Wegen en Verkeer deze twee bruggen in Erpe-Mere.

De werken zullen tot februari 2024 duren en in verschillende fases gebeuren.

Gedurende de werken rijdt het verkeer van de E40 op versmalde rijstroken. Dat zal geregeld voor grote verkeershinder zorgen, ook al is het zomerseizoen zo goed als voorbij en zal het verkeer richting kust wel wat afnemen.

LIMBURG

In Limburg wordt beperkte hinder verwacht aan het viaduct van Boorsem (E314), dat wordt gerenoveerd.

Het viaduct van Boorsem. — © Karel Hemerijckx

VLAAMS-BRABANT

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt ook de geluidsschermen langs de E40 in Bertem. De bestaande schermen langs de weghelft richting Brussel, tussen het complex van Heverlee en de afrit Bertem, worden allemaal vernieuwd. “Daarnaast plaatsen we ook 300 meter aan extra schermen, in de richting van de verkeerswisselaar in Heverlee. Om de werken veilig te kunnen uitvoeren, zal de aannemer rijstroken moeten versmallen. Het verkeer dat vanuit Tienen/Luik komt en in de rijrichting van Brussel rijdt, zal net voor het knooppunt van Heverlee van twee rijstroken naar een versmalde rijstrook geleid worden. Die vermindering in capaciteit zal vooral tijdens de ochtendspits ernstige hinder veroorzaken. Ook op de andere weghelft, richting Luik, wordt de weg versmald”, waarschuwt Katrien Kiekens.

De sanering van de brug in Heverlee (E40) is aan de laatste fase toe.

Dit najaar zou ook gestart worden met de renovatie van de Vierarmentunnel langs de Brusselse ring (R0). Daar is het zonder werken al vaak aanschuiven. Dat belooft dus voor wie er moet passeren.

Naast deze grote werven wordt er op tal van andere plaatsen nog gewerkt op lokale of gewestwegen. Ook daar zijn file mogelijk. Info daarover op de site van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer.