Kanselarij van premier is mogelijk gehackt, parket start onderzoek

De hacking, of poging tot, werd vastgesteld begin augustus en de hackers zouden mogelijk vanuit het buitenland toegeslagen hebben. “Er was inderdaad ‘een incident’. Er werd plots veel verdachte activiteit vastgesteld die zou kunnen duiden op een ‘inbraak’ in de servers”, klinkt het bij de kanselarij.

De servers van de Kanselarij bedienen vele diensten, met de federale en lokale politie als de belangrijkste. “Dat maakt dat al de computers van alle agenten in dit land moesten gereset worden. Elke politieman moest een ander paswoord vragen”, aldus verschillende politiebronnen. Ook op de Kanselarij wordt dit bevestigd.

De reset en bijhorende update zorgt tot nu voor grote problemen. “Nog steeds kunnen niet alle agenten en speurders hun computer gebruiken zoals het hoort. Heel vervelend, want de misdaad grijpt om ons heen en velen onder ons kunnen nog steeds niet naar behoren werken op hun computer. Zelfs gewoon de mail openen gaat soms niet. Dat is al weken zo”, zeggen verschillende goedgeplaatste bronnen bij de federale en lokale politie.

Niet bevriende mogendheid

Wie de hacking op zijn geweten heeft, is onduidelijk. “Het komt van buitenaf”, zegt Michel Rignanese van het Centrum voor Cybersecurity van België, dat het technisch onderzoek nu leidt. “Maar meer weten we niet.” Her en der wordt geopperd dat het mogelijk een grote, niet bevriende mogendheid zou zijn die hierachter zit, zoals Rusland of China. “De waarheid is dat we dat niet weten op dit moment. Het onderzoek is net begonnen.” Of er geheime en/of belangrijke gegevens verdwenen zijn, kan de man ook niet bevestigen. “Ook dat wordt momenteel nog onderzocht.” Rignanese stelt wel dat er bijkomende veiligheidsmaatregelen getroffen zijn om meer problemen te vermijden.

De federale politie stelt in een reactie dat de huidige computerproblemen geen veiligheidsrisico inhouden en stelt dat ze niks meer te maken hebben met het incident an sich. Het kabinet van premier De Croo verkoos niet te reageren.