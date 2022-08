Ook kind onder de 3 jaar besmet met apenpokkenvirus in ons land: “Heel uitzonderlijk”

In België zijn nu in totaal 671 bevestigde gevallen van apenpokken gemeld, zo blijkt uit cijfers die het gezondheidsinstituut Sciensano dinsdag heeft gepubliceerd op zijn website. Voor het eerst is er ook een jong kind bij.

Er is één geval gemeld bij een kind onder de drie jaar. “Dat is heel uitzonderlijk”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Voor redenen die we nog niet kennen, lijkt het virus hier toch minder overdraagbaar dan de versies die we kennen uit West-Afrika. Daar komt het iets vaker voor bij vrouwen en bij kinderen, hier is dat nog erg zeldzaam.”

“Waarschijnlijk gaat het om een kind dat besmet werd door zijn ouders”, zo verklaarde Steven Van Gucht van Sciensano aan VRT. “We weten vanuit het buitenland dat er heel af en toe een besmetting wordt doorgegeven van ouder op kind. Het is dus geen verrassing dat dat hier ook gebeurt. Meestal gaat het bij kinderen wel om milde besmettingen.”

Volgens Van Gucht zijn er nog niet echt uitbraken in scholen of kinderdagverblijven geweest in het buitenland. “Niet in andere westerse landen, niet in West-Afrika, waar het virus al jaren circuleert. Het virus verspreidt zich vooral onder volwassenen en toch voornamelijk via seksueel contact. Als het virus toch door een van de ouders wordt binnengebracht in het gezin, is de kans natuurlijk groter dat het een heel jong kind is. Meestal hebben ouders een veel intenser lichamelijk contact met kleinere kinderen.”

Het aantal nieuwe gevallen in ons land lijkt ook te stabiliseren, luidt het. Eén week geleden stond het totaal op 624 gevallen, nu dus op 671. Het gaat om 360 gevallen in Vlaanderen (54 procent), 236 in Brussel (35 procent) en 75 in Wallonië (11 procent). Bijna alle getroffen personen zijn mannen. Bij de bevestigde gevallen zijn één vrouw en twee mensen die zich niet als vrouw of man identificeren. De leeftijd voor de grote meerderheid situeert zich tussen 16 en 71 jaar.

Zo goed als alle patiënten (96 procent) vertoonden huidletsels. Ongeveer 63 procent had ook algemene symptomen zoals koorts en onwel zijn. 33 procent had opgezwollen lymfeklieren.

31 personen werden gehospitaliseerd, maar niemand van hen kwam op een afdeling intensieve verzorging terecht. Er zijn in ons land geen sterfgevallen gemeld.

Het virus wordt voornamelijk overgedragen via seksueel contact (92 procent).