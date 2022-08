Onderzoekers op zoek naar oorzaak van “tomatengriep” in India

In India zijn onderzoekers op zoek naar de oorzaak van een ziekte die zich bij meer dan honderd kinderen heeft voorgedaan. Bij de zogenaamde tomatengriep of -koorts kunnen patiënten rode, pijnlijke blaren over het hele lichaam krijgen, zo schrijven de wetenschappers in het tijdschrift ‘The Lancet Respiratory Medicine’.

Het is onduidelijk of het gaat om een variant van hand-voet-mondziekte, een nawerking van de tropische ziekten chikungunya of denguekoorts, of een tot dusver onbekend virus. Andere mogelijke symptomen zijn koorts, vermoeidheid, gewrichtspijn, misselijkheid en diarree.

De ziekte is tot nu toe in drie staten gemeld. Nadat de ziekte in mei voor het eerst in de zuidelijke deelstaat Kerala was ontdekt, werden daar eind juli 82 kinderen onder de vijf jaar besmet. De ziekte is wel niet levensbedreigend, zeggen de wetenschappers, maar gezien de ervaring met de coronapandemie is men waakzaam.