Christian Brüls over dansen met Thomas Foket, Pfefferschnitzel en het onvermogen om te kunnen strijken: “Ik ben een raadsel voor de wetenschap”

In ‘Not so FAQ’ of not so frequently asked questions vuurt Dave Peters ongewone levensvragen af op een sporter. Vandaag: Christian Brüls.

Een ex-trainer moet je adopteren. Wie?

“Trond Sollied. Zijn manier van werken vond ik super. Altijd rustig, nooit stress. Ik reed in die tijd elke dag met plezier naar de training. Die stages met Gent zal ik nooit vergeten. Het was een publiek geheim dat de coach zich ’s avonds graag een beetje amuseerde. Dan zagen we hem de volgende dag, tijdens de ochtendtraining, met een zonnebril op de tribune zitten.”

“Die sessies waren voor de assistenten. (lacht) Toen het bericht kwam dat hij ontslagen was, viel dat als een bom op ons hoofd. Samen met Ilombe Mboyo en Bernd Thijs ben ik iets gaan eten met hem. Daar kregen we het hele verhaal in geuren en kleuren te horen. De volledige filosofie, ook op privévlak. Dat moment zal me altijd bijblijven. Topcoach!”

Kies eens een vraag die je graag zou krijgen.

“Hoe wij er als profs mee omgaan als onze woorden weer eens verdraaid worden? Of hoe het voelt wanneer een detail helemaal uit de context wordt getrokken. Een pittige titel verkoopt kranten, dat besef ik ook wel. Maar er zijn toch grenzen. Want je bent al snel een enfant terrible of een zagevent. Vraag aan eender welke ploegmaat hoe ik in de kleedkamer ben. Ik ben de laatste die voor problemen zal zorgen. Ik ben wel eerlijk. Ook voor de camera. Dat wel. Wat zeg je? Dat ik door die perceptie misschien geen Europese topper ben geworden? Nee, dat ligt vooral aan slechte keuzes. Ik had bijvoorbeeld nooit naar Cyprus moeten gaan. Het niveau was er oké hoor alleen … ken jij iemand die de competitie daar volgt? Dan voetbal je toch even in de schaduw. Tel daar nog wat makelaar-issues bij op en je hebt je antwoord. Want die topcarrière had er effectief ingezeten. Soit, ik ben tevreden. Terugkijken doe ik niet.”

Welke artiest wil je een dag zijn?

“Doe maar Zinédine Zidane ten tijde van die kopstoot aan Materazzi, op het WK in 2006. Wat er door zijn hoofd spookte? Hoe hij met het onrecht omging? Heel open heeft hij daar nooit over gesproken, dacht ik. In zekere zin begreep ik hem ook wel. Oké, die actie is dom en de rode kaart was terecht. Maar het is gecompliceerder dan dat. Er zijn meerdere gradaties van provoceren. Klootzak zeggen, is één ding, maar er je familie bij betrekken is ronduit smerig. Als ze tegen mij iets in die trant over mijn zus zouden zeggen? Dan zou ik rustig blijven en denken: Onnozelaar, ik ben van Amel. Dat ga jij in geen duizend jaar vinden.(lacht) Respect is heilig voor mij. Ik ben zo opgevoed. Daarom vind ik ook dat ik het recht heb om met een scheidsrechter beleefd te discussiëren. Zeker omdat ik alle landstalen spreek. Als ik dan zo’n wegwerpgebaar zie, dan vind ik dat arrogant, ja. Zeker weten.”

Welke ex-ploegmaat neem je mee naar een onbewoond eiland?

“Thomas Foket. Ik moet meteen denken aan een foto die plots opdook van toen hij zestien was en bij Dilbeek speelde. Precies een hippie. Geniaal. We konden het uitstekend met elkaar vinden ondanks het leeftijdsverschil van een jaar of zes. Ik ben in mijn hoofd eeuwig 22. Dat scheelt. Ik zie hem nog zo staan in de Gentse Overpoort. Denkend dat hij funky aan het dansen was. ’t Zal de drank geweest zijn.”

© BELGA

Wat moet er anders in België?

“Dat is nu eens iets waar ik nog nooit over heb nagedacht. Daar studeren mensen voor. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ze hun best doen om de boel draaiende te houden. Als ze me vragen om burgemeester van Amel te worden? Dan zeg ik: Nee, dank u. Schoenmaker blijf bij je leest. Ik zal wel gewoon tegen een bal trappen. In de Oostkantons zijn we heel nuchter. Wij hebben amper of geen problemen. Het leven is er heerlijk eenvoudig. En als ik moet kiezen tussen Vlaanderen of Wallonië? Dan verhuis ik naar Luxemburg. (lacht) Wij hebben met beide even veel én even weinig. Maar we zijn wél Belgen. Vergis je niet.”

Hou je van Duitsers?

“Nee, want die denken dat ze alles beter weten. Behalve natuurlijk mijn coach en een paar ploegmaten. (hilariteit) Die zijn natuurlijk dik oké. Wie onze regio niet kent, denkt wellicht dat wij halve Duitsers zijn, maar niets is minder waar. Als kind groeien we op met Duitse televisie en daar stopt het. Wij zijn van de Belgische Eifel, de lucht is hier goed en de mensen tevreden. Onze grootste stad is Sankt Vith met een paar duizend inwoners. We hebben dorpen waar tien man woont… Wat zouden wij ons gaan druk maken over identiteit. We zijn gewoon wie we zijn. En blijkbaar trekt dat wel aan, want in het weekend komt het halve land hier wandelen. We hebben geen zee, hè… En Eupen? Die zijn net iets meer op Duitsland gericht, ja.”

Waar ben je heel slecht in?

“Het klinkt misschien vreemd, maar dat vind ik een lastige vraag. Laat mij eender welke sport proberen en ik ben er meteen mee weg. Van tennis, tot basket of golf. Heeft iets maken met mijn schooltijd wel, wij deden elke sport die je maar kan bedenken. Maar wacht… O ja, ik kan niet stretchen. Ik ben een stijve hark. En strijken, dat lukt ook niet. Ik heb het geprobeerd, maar uiteindelijk toch maar alles naar mama gebracht. Dramatisch was het.”

© Shutterstock.com

Vertel eens een geheim?

“Ik ging tien jaar geleden weleens tot zes, zeven uur op stap. In de week? Nee, op de dag voor de match. Pas op, ik dronk maar twee glazen, hè. En sloten cola, dus ik was nooit echt dronken. Maar goed, ik word gewoon niet moe, kom toe met vijf á zes uur slaap. Zoals de nacht voor die legendarische bekermatch met Gent tegen Club Brugge. In 2011 was dat. 4-4 na 120 minuten en gewonnen op penalty’s. Ik trapte er eentje binnen en had die avond de meeste kilometers afgelegd. Sterker nog. Na zo’n nacht hebben ikzelf én mijn ploeg altijd goed gepresteerd. Ik ben een raadsel voor de wetenschap. Ik slaap amper, eet geen groenten of fruit en ik rook geregeld. De dokters snappen er niks van als er weer eens een uitstekende bloed- of spiertest wordt afgenomen.”

Wat staat er nog op je bucketlist?

“In de winter naar New York gaan. Ik ben wel al in Las Vegas geweest. Vrijgezellenparty, ken je wel. Een beetje zoals in die film The Hangover. Loop je daar rustig naar je hotelkamer, moet je eerst door een casino. Dan worden vijf minuten al snel een paar uur. We zijn er ook in een striptent beland. Een van mijn maten kreeg het gezelschap van twee dames. Eentje links, eentje rechts. Die blijven dan een liedje lang rond je nek hangen, zeg maar. Na dat liedje wilden ze vertrekken, maar hij deed teken dat ze mochten blijven. Toen ook de tweede schuurpartij erop zat, stonden ze recht en zeiden ze: Da’s dan 80 dollar. Mijn maat was stomverbaasd. Hij trok zijn portefeuille, betaalde en liep zonder iets te zeggen naar zijn kamer. We hebben hem niet meer teruggezien die avond. Hilarisch moment.”

Wat kies je als laatste avondmaal?

“Pfefferschnitzel! Schnitzel met peperroomsaus is dat. Mayo, frieten en een cola erbij en ik ben gelukkig. Het moet wel bij Fritüre Peters zijn in Amel. Dat eet ik nergens anders.”

Lass es dir schmecken.