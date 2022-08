Derde keer, goede keer voor Didier Lamkel Zé: KV Kortrijk verlost Antwerp eindelijk definitief van zijn enfant terrible

Lamkel Zé had de wens uitgesproken om in het buitenland te gaan spelen en Antwerp vond dat een goed idee. Maar dat werd het dus niet voor de – althans naast het terrein – meest besproken voetballer van de afgelopen jaren. De Kameroener is een lastpak, maar kan uitstekend voetballen. Het is op dat laatste waar Kortrijk zich op focuste.

“Zijn kwaliteiten staan buiten kijf”, aldus Matthias Leterme, general manager van KV Kortrijk. “We hebben uitgebreid met hem gesproken en daaruit bleek dat hij enorm veel goesting heeft. Dat kwam dan goed uit want wij hebben goede spelers nodig.”

Over het etiket ‘onhandelbaar’ dat Lamkel Zé opgekleefd krijgt, is Leterme kort. “We zullen hem begeleiden zoals we al onze spelers begeleiden.”

Al eerder interesse

Bij Antwerp houdt ook CEO Sven Jaecques het kort. “Dit is na Omonia Nicosia en Ferencvaros nu de derde club waar we dit seizoen een overeenkomst mee vonden over de speler, het lijkt nu de goede keer te zijn”, zegt Jaecques. “Voor het overige wil ik er niet veel over kwijt.”

Vorig seizoen stuurde Antwerp nog STVV, Standard, OHL en opnieuw Kortrijk wandelen toen ze interesse toonden in de aanvaller.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Voor de transfersom moesten ze het in Kortrijk niet laten: 500.000 euro. Voor zijn voetbalkwaliteiten evenmin, want intrinsiek is de Kameroener inderdaad een topspeler in de Jupiler Pro League. Hij speelde voor Antwerp 88 wedstrijden waarin hij 21 keer scoorde en 12 assists uitdeelde. Nadat hij zich vorig jaar op de Bosuil onmogelijk had gemaakt, werd hij uitgeleend aan het Slovaakse DAC Dunajska Strada (7 matchen, 2 goals, 3 assists ), het Russische Khimki (3 matchen, 2 goals) en het Franse Metz (8 matchen, 3 goals). Hij pakte als aanvaller in die 18 wedstrijden ook 5 gele kaarten. Telkens was hij snel uitgekeken op die clubs en wilde hij vertrekken.

Juridisch staartje?

Het zijn die strapatsen die voor grote vraagtekens zorgen. Deze zomer nog. Een getekende overeenkomst met het Cyprische Omonia Nicosia liet hij schieten voor een beter contract met het Hongaarse Ferencvaros. Drie weken later had hij nog geen club tot Kortrijk hem gisteren de reddingsboei toewierp.

Het is nog uitkijken voor Kortrijk. Omonia Nicosia dreigde er immers mee om naar de FIFA te stappen omdat Lamkel Zé een getekend contract verscheurde. Zoals het de aanvaller blijkbaar betaamt, kan hier nog een staartje aan komen.