Pas op Antwerp, een Belgische voetballegende keert (even) terug naar onze velden: “Lucas Biglia is nog steeds top, ook naast het veld”

Goed nieuws voor voetbalromantici. Lucas Biglia keert morgenavond terug naar België voor Antwerp-Basaksehir. De blonde Argentijn die zeven jaar lang in de middencirkel van Anderlecht de tango danste met de bal, is voor het eerst sinds zijn vertrek in juli 2013 te bewonderen in ons land. Volgens Murat Akin, de Turkse Belg die Biglia naar Turkije haalde, is de nummer zes op zijn 36ste nog steeds een plezier om naar te kijken … en in de ploeg te hebben.