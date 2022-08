Wat gebeurde er precies met kleuter Dean? Gerecht houdt reconstructie om duidelijkheid te krijgen

Het gerecht plant in oktober een reconstructie in de zaak van de overleden kleuter Dean Verberckmoes. Dat wordt aan onze redactie bevestigd. Het vierjarige jongetje werd midden januari dood teruggevonden aan de Nederlandse kust. Hoofdverdachte is Dave De Kock. Hij toonde speurders op 17 januari waar hij Deans lichaam verstopt had, maar houdt volgens onze informatie nog steeds vol dat hij de kleuter niet heeft vermoord.

Zeven maanden nadat de vierjarige Dean Verberckmoes dood werd teruggevonden, plant het gerecht een reconstructie. Volgens onze informatie zou die begin oktober plaatsvinden. Dean werd op 17 januari teruggevonden op het Nederlandse werkeiland Neeltje Jans. De dagen voordien verbleef hij bij Dave De Kock en zijn vriendin Romy, een bevriend koppel van zijn mama dat geregeld op het jongetje paste. Dave werd door Dean zijn ‘knuffeloom’ genoemd. Het ventje kwam uiteindelijk nooit meer thuis.

Wat er zich tijdens het verblijf bij het koppel precies afspeelde, trachtte het gerecht de afgelopen maanden al te reconstrueren. De speurders vermoeden sinds dag één dat De Kock de kleuter ombracht waarna hij het lichaam dumpte. De man werd immers eerder al veroordeeld voor de mishandeling en dood van de tweejarige peuter Miguel, zijn toenmalig stiefzoontje. De Kock werd in Nederland gearresteerd, maar uitgeleverd aan ons land waar hij momenteel in de gevangenis zit. Volgens onze informatie blijft hij ontkennen dat hij de kleuter zou hebben vermoord. Het precieze aandeel van Romy, zijn vriendin, in het overlijden van de kleuter moet ook nog blijken. Het gerecht vermoedt dat de jonge vrouw niet actief bijdroeg, maar dat ze mogelijk schuldig verzuim pleegde. Ook zij werd opgesloten en zit vandaag nog steeds in de cel.

Waar stierf Dean?

Bij de wedersamenstelling zullen zowel De Kock als zijn vriendin hun versie van de feiten moeten geven. Die zal plaatsvinden in het appartement in Sint-Gillis-Waas waar de twee samenwoonden. Daaruit zal al snel blijken of ze mekaar al dan niet tegenspreken. Deans moeder zal alles kunnen volgen op een scherm in een politiecombi. Belangrijkste vraag: leefde Dean nog toen hij samen met De Kock het appartement verliet in zijn oude Peugeot? Eerder verklaarde Romy dat zij en haar vriend vlammende ruzie kregen en hij daarop met de kleuter vertrok. Het was volgens haar de laatste keer dat ze het jongetje zag. Maar dat de wedersamenstelling in het appartement zal plaatsvinden, doet vermoeden dat het gerecht ervan uitgaat dat Dean daar stierf, waarna De Kock met het lichaam naar Nederland reed.

De reconstructie moeten ook antwoorden bieden op hoe Dean precies om het leven kwam en waarom. Bij zijn eerdere veroordeling voor de dood van de peuter Miguel bleek uit psychiatrisch onderzoek dat De Kock een sadistische persoonlijkheid heeft. “Wanneer in een relatie de andere niet volgzaam is, maar hem tegenspreekt gaat hij zich bijvoorbeeld op een sadistische manier op een onwillige kleuter afreageren”, zei een psychiater toen over hem.