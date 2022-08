Sebastiano Esposito (20) staat under pressure. De huurling van Inter vindt moeilijk zijn draai bij Anderlecht en zoekt naar vertrouwen. Toch hoopt de Italiaanse spits zich alsnog te kunnen bewijzen tegen YB Bern, want hoe zal zijn toekomst er straks uitzien als ook nog Joshua Zirkzee neerstrijkt in Brussel? Wordt er dan nog een beroep op hem gedaan?