“Donald Trump nam meer dan 700 bladzijden vertrouwelijke documenten mee”

Het gaat om documenten die opgeslagen waren in Trumps buitenverblijf Mar-a-Lago in Florida en die in januari werden overgedragen. De brief in kwestie dateert van 10 mei, melden de Amerikaanse media.

In de brief staat ook dat het aan de regering is om “een beoordeling te maken over de potentiële schade veroorzaakt door de manier waarop het materiaal bewaard en vervoerd werd”. De briefwisseling vond plaats voor de huiszoeking door de FBI twee weken geleden. Toen werden andere documenten, waarvan een deel als topgeheim werd geclassificeerd, meegenomen.

De huiszoeking bij Trump heeft veel opzien gebaard in de Verenigde Staten. Trump had verklaard dat hij de documenten in kwestie had vrijgegeven als president: een zittende president heeft verregaande bevoegdheden om de geheimhouding van documenten op te heffen. Maar daarvoor moet een aantal officiële stappen doorlopen worden.

Onafhankelijke controleur

Trumps advocaten dienden maandag een klacht in tegen de regering. Hij wil een onafhankelijke controleur laten aanstellen in het onderzoek naar het materiaal dat in beslag is genomen. Tot dan moet het onderzoek stopgezet worden, eist hij. Het meenemen van de documenten kan een strafbaar feit zijn. De 76-jarige Trump noemt het optreden van Justitie tegen hem politiek gemotiveerd.