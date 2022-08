Jongeman ontsnapt door ventilatieraam tijdens verhoor: “Hij moet bijzonder lenig zijn”

De politie is al sinds 20 uur druk in de weer met de zoektocht. — © mdt

Politie HerKo is sinds 20.15 uur op zoek naar een jongeman die ontsnapte tijdens een verhoor in het politiekantoor in de Spoorwegstraat. Daarvoor werden ook de lokale zones en een helikopter van de federale politie opgetrommeld. Voorlopig is de man nog altijd spoorloos.

“De jongeman werd omdat hij verdacht werd van een aantal feiten verhoord in het bijzijn van zijn advocaat”, zegt persofficier van politiezone HerKo Nick Gyslinck. “Ze wilden het verhoor onderbreken, want dat vertrouwelijk recht heb je nu eenmaal. Onze mensen hebben toen het lokaal verlaten. In die betreffende ruimte stond er een ventilatieraam op kiepstand. Die man zag toen zijn kans schoon om te ontsnappen, en wurmde zich helemaal tussen het raam.

“Daar moet je bijzonder lenig voor zijn, en daarnaast is het ook een lokaal dat zich op de bovenste verdieping bevindt. Vervolgens is hij op de straat terechtgekomen en liep hij de spoorweg over aan het treinstation van Herent.”

Speurhonden

De politie liep de verdachte nog achterna, en er werd ook een zoekactie opgestart. De naburige lokale zones en de politiehelikopter van de federale politie werden als versterking ingeschakeld. Er zijn ook speurhonden aanwezig.

Via het buurtinformatienetwerk (BIN) werd er meer informatie vrijgegeven over de ontsnapte jongeman. Zo zou het om een man van Marokkaanse origine gaan, en heeft hij donkere opgeschoren haren en krullen. Daarnaast draagt hij een wit hemdje, een jeansbroek en sneakers van het merk Nike. Wie meer informatie heeft, kan terecht bij de politie.