De Champions League-miljoenen wenken: frisser PSV wil klus klaren tegen Rangers

De heenmatch eindigde op 2-2 en zoals bekend wegen uitdoelpunten niet meer extra door. De Eindhovenaren hebben naast het thuisvoordeel ook de bonus van de frisheid, want hun competitiewedstrijd ­tegen Volendam dit weekend werd uitgesteld, terwijl de Rangers wel aan de bak moesten tegen Hibernian. De voorbereiding van de Schotten werd ook verstoord door de ­Colombiaanse spits Morelos, die door coach Van Bronckhorst uit de selectie werd gelaten omdat hij “eerst moet tonen mentaal een fysiek klaar te zijn om voor Rangers uit te komen”.

Morelos is met zijn neus voor goals nochtans een belangrijke speler. Bij PSV is het uitkijken of onze 19-jarige landgenoot Johan Bakayoko speelgelegenheid krijgt. In de heenmatch bleef hij op de bank. Cody Gakpo is er ondanks verregaande interesse van Manchester United gewoon bij. (vdm)